Kuveyt Türk’ten miniklerin para ve tasarruf algısına ışık tutan araştırma

Kuveyt Türk, 6-15 yaş grubundan çocuklara yönelik Para ve Tasarruf Algısı Araştırması yaptı. Araştırmaya göre çocukların yüzde 67’si tasarrufu harcamaların kısıtlanması olarak tanımlıyor. Çocukların yüzde 42’si harçlıklarını biriktirirken, yüzde 56’sı hiç tasarrufta bulunmuyor. Çocuklar aylık harçlıklarını en çok yiyecek için harcıyor.

Hesapları yok

Miniklerin yüzde 99’unun banka hesabı bulunmuyor. Çocukların yüzde 67’si bankaların para alıp verme işine, yüzde 18’i para biriktirmeye ve yüzde 14’ü de para kazanmaya aracılık ettiğini belirtiyor. Çocukların yüzde 91’i ise banka kartı sahibi olmak istiyor.

Dijital kaşifler yetişsin

Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, şunları kaydetti: “Çocuklar için tasarladığımız Dijital Kâşif Katılma Hesabı, Dijital Kâşif Kart ve Dijital Kâşif Mobil Uygulamadan oluşan Dijital Kâşif ürün grubuyla miniklerin finansal işlemler konusunda deneyim kazanmalarını ve finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak için çalışmalarımızı sadece ürünlerimizle sınırlı tutmayıp çocukların tasarruf ve para algısını ölçerek konuyla ilgili kamuoyunda bir farkındalık oluşturmayı da hedefledik. Bunun için çocuklarımızın katılımıyla bir araştırma gerçekleştirerek paraya ve birikime bakış açılarını anlamak istedik. Araştırma sonuçlarının ülkemize ve sektörümüze, bu konuda yapacakları çalışmalarda ışık tutmasını temenni ediyoruz. Bilime ve teknolojiye önem veren, merak eden, sorgulayan ve geleceğe yön verecek çocuklar yetiştirmeyi tüm toplumun sahiplenmesi gereken önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için Kuveyt Türk olarak tüm hızımızla çalışmaya devam edeceğiz.”

En çok yiyecek için harcıyorlar

Araştırmaya katılan çocuklara çoktan cevaplamalı yöneltilen “Harçlığını nelere harcıyorsun?” sorusu sorulduğunda yüzde 99’u yiyecek, yüzde 81’i kafe veya restoran, yüzde 80’i kırtasiye, yüzde 51’i kıyafet yanıtını veriyor. Çocukların yüzde 94’ü paralarını kendileri için harcadığında daha mutlu olduklarını ifade ediyor.

Harçlıklar biriktirilmiyor

Çocukların yüzde yüzde 42’si harçlıklarını biriktirmeyi tercih ediyor. Yüzde 56’sı ise harçlıklarını biriktirmediğini dile getiriyor. 11-15 yaş grubunun harçlık biriktirmeme oranı yüzde 66, 6-10 yaş grubunun ise yüzde 48 olarak dikkat çekiyor.

Kumbara tercih ediliyor

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 98’i birikimlerini kumbaralarında, yüzde 2’si ise odalarına sakladıklarını söylüyor. Çocuklar, para biriktirdiklerinde yüzde 81 oranında harcamak için sabırsızlandıklarına da işaret ediyor.

Banka demek para demek

Araştırmada “Sence banka nedir?” sorusuna çocukların yüzde 47’si “Para”, yüzde 20’si “Parası olan yer”, yüzde 12’si “Para kazanmak”, yüzde 11’i de “Para saklanan yer” şeklinde cevaplıyor. Çocuklar yüzde 67 oranında bankaların para alıp verme işine, yüzde 18 oranında biriktirmeye ve yüzde 14 oranında para kazanmaya yaradığının altını çiziyor. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 99’unun banka hesabı bulunmuyor. Çocukların yüzde 87’si para kazanmaya başladığında, yüzde 85’i büyüdüğünde, yüzde 25’i ailesinden izin aldığında ve yüzde 14’ü üniversiteye gittiğinde banka hesabı açabileceğini düşünüyor.