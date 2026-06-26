Kuveyt Türk’ten Kültürel Mirasa Kalıcı Bir Katkı: “Ruh-u Ten”

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kuveyt Türk’ün “Değerlerimizle Büyüyoruz” yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen “Ruh-u Ten: Geçmişten Günümüze Türk Kültüründe Koku” adlı eser, 25 Haziran Dünya Koku Günü’nde düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı.

Ortaköy Kethüda Hamamı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, kokunun Türk kültüründeki yeri, tarih boyunca gündelik yaşamdan sanata, mimariden sosyal hayata uzanan etkisi ve kültürel hafızadaki rolü ele alındı.

“Ruh-u Ten”, insanlık tarihinin en eski duyusal hafıza taşıyıcılarından biri olarak kabul edilen kokuyu alanında uzman akademisyenler ve araştırmacıların katkılarıyla Antik Çağ’dan Osmanlı’ya, Orta Asya’dan günümüze uzanan serüveniyle birlikte tarihsel, kültürel ve medeniyet perspektifiyle ele alıyor. Kitap, kokuya yalnızca estetik bir unsur olarak değil; inanç, gündelik hayat, şehir kültürü ve toplumsal hafızayla iç içe geçmiş bir değer olarak yaklaşıyor. Kitabın danışmanlığını İslam sanat tarihi araştırmacısı ve koleksiyoner Bekir Kantarcı, küratör ve proje koordinatörlüğünü Beste Gürsu, editörlüğünü Zeynep Ögel, tasarımını ise tasarımını Timuçin Unan üstlendi. Esere akademisyenler Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş, Serkan Gedük, Dr. Çağrı Bakır, Meryem Karakurt, Salih Aslanbey, Prof. Dr. Neslihan Gürsoy, Prof. Dr. Abdulhalik Bakır, Dr Huriye Bostanoğlu, Prof. Dr. Nazan Demir, Dr. Beyza Uzun Kutlay ve Doç. Dr. Selin Seda Timur da katkılarını sundu.

“Kültürel Mirasımızı Geleceğe Taşıyan Çalışmaları Desteklemeyi Sorumluluk Olarak Görüyoruz”

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel şunları kaydetti: “Bugüne kadar sergiler, kitaplar, belgeseller ve farklı kültür-sanat projeleriyle toplumsal hafızamıza katkı sunmaya çalıştık. Ruh-u Ten de bu yolculuğun önemli halkalarından biri oldu. Koku, aslında kültürel kimliğimizin çok güçlü ancak çoğu zaman fark edilmeyen unsurlarından biri. Şehirlerimizde, mimarimizde, gündelik yaşamımızda ve geleneklerimizde önemli bir yere sahip. Bu eserle birlikte kokunun kültürel tarihimizdeki yolculuğunu görünür kılmayı ve bu alanda önemli bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefledik.”Kuveyt Türk kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürüyor

Kuveyt Türk, “Değerlerimizle Büyüyoruz” yaklaşımı doğrultusunda yalnızca finansal alanda değil; kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında da projeler geliştirmeye devam ediyor. Tarihi eserlerin restorasyonundan geleneksel sanatların desteklenmesine, sergilerden kitap ve belgesel projelerine kadar pek çok çalışma yürüten Kuveyt Türk, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda yayımlanan “Ruh-u Ten”, Türk kültüründe kokunun izlerini geçmişten günümüze taşıyan kapsamlı bir çalışma olarak önemli bir yer tutuyor.