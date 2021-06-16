Kuveyt Türk yerinde finansman nasıl alınır? Kuveyt Türk yerinde finansman nasıl yapılır?
Kuveyt Türk yerinde finansman hizmeti nasıl verilir? Kuveyt Türk yerinde finansman hizmeti nasıl oluyor? Kuveyt Türk yerinde finansmanı ne kadar çekilir? Kuveyt Türk yerinde finansman avantajları neler? Kuveyt Türk yerinde finansman alış verişlerde kaç taksitle vadelendirilir? Kuveyt Türk yerinde finansman başvurusu nasıl yapılır? İşte Kuveyt Türk yerinde finansman hizmetine ilişkin detaylar.
Kuveyt Türk, yerinde finansman ile müşterilerine büyük kolaylık sağlamakta. Peki Kuveyt Türk yerinde finansman nasıl kullanılır? İşte detaylar.
Yerinde Finansman, anlaşmalı e-ticaret sitelerinde yapacağınız alışverişlerin 36 aya kadar vadelendirilmesini sağlar. Kuveyt Türk Yerinde Finansman ile 7/24 dilediğiniz yerde finansmanınızı güvenle kullanabilirsiniz.
Cep Telefonu alışverişleriniz 3.500 TL’ye kadar maksimum 12 taksit, 3.500 TL’nin üzerinde ise maksimum 3 taksit olarak vadelendirilmektedir. Tablet alışverişleriniz maksimum 6 ay vadelendirilmektedir. Bilgisayar alışverişleriniz maksimum 12 ay vadelendirilmektedir.
Kuveyt Türk yerinde finansman başvurusu nasıl yapılır?
Kuveyt Türk müşterileri anlaşmalı E-ticaret sitelerinde sepetlerini oluşturduktan sonra ödeme aşamasında Kuveyt Türk QR ile ödeme seçeneğini seçer.
Ekranda beliren QR kodu Kuveyt Türk Mobil'de yer alan "QR Kod İşlemleri" > "Ödeme Yap" menüsünden okutarak finansman başvurusunu gerçekleştirir.
Finansman başvurusu onaylanan müşteriler başvuruda seçtikleri taksit sayısı ile e-ticaret sitesindeki sepetlerini taksitlendirmiş olurlar.
Daha sonra finansman ile ilgili bilgilere Finansmanlarım menüsünden ulaşılabilir.
Kuveyt Türk yerinde finansman anlaşmalı şirketler