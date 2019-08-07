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Kuveyt Türk konut kredisi oranları Kuveyt Türk ihtiyaç kredisi oranları! Konut hesabında ödeme planı nasıldır?

Merkez Bankası’nın faizleri aşağıya çekmesinden sonra Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank konut kredisi, ihtiyaç kredilerinde indirime gitmişti. Devlet bankalarının kredi oranlarını birin altına indirmesi sonrası faizsiz bankacılık olarak bilinen katılım bankalarını da harekete geçirdi. Katılım bankaları kredi oranları, katılım bankaları ihtiyaç kredisi hesaplama, Kuveyt Türk konut kredisi oranları ne kadar? Kuveyt Türk ihtiyaç kredisi oranları hesaplama.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:54
Kuveyt Türk konut kredisi oranları Kuveyt Türk ihtiyaç kredisi oranları! Konut hesabında ödeme planı nasıldır?

Merkez Bankası’nın faizleri aşağıya çekmesinden sonra Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank konut kredisi, ihtiyaç kredilerinde indirime gitmişti. Devlet bankalarının kredi oranlarını birin altına indirmesi sonrası faizsiz bankacılık olarak bilinen katılım bankalarını da harekete geçirdi. Katılım bankaları kredi oranları, katılım bankaları ihtiyaç kredisi hesaplama, Kuveyt Türk konut kredisi oranları ne kadar? Kuveyt Türk ihtiyaç kredisi oranları hesaplama.

T.C. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından rahatlayan piyasalara kamu bankalarından gelen kredi puanlarını düşürme desteği tüketicilerin alım psikolojisini olumlu etkiledi. Gayrimenkul projelerinin ilk el satış ofisleri ile emlakçıların yolunu tutanlar, geçmişe göre daha ucuz daire alımı için planlama yapıyor. Bankalar 180 ay vadede 500 bin TL konut kredisinde oranları yüzde 0,99'a çekerken katılım bankaları da tutarı 250 bine kadar olan konut finansman oranını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99 olarak belirledi.

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Konutlarda fiyatı düşen ve artan ilçeler hangileri

İstanbul'un 39 ilçesindeki satılık konut fiyatlarına bakıldığında en fazla artış Ataşehir, Beşiktaş, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt,Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli ve Zeytinburnu'da gerçekleşti. Bayrampaşa, Adalar, Beykoz, Pendik ve Silivri'de ise fiyatlarda düşüş oldu.

 

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:54
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