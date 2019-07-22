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Kuveyt Türk, Kısa Vadeli Alacak Sigortası'na dahil oldu

Kuveyt Türk, Eximbank tarafından geliştirilen ve ihracatçıların yurt dışı satışlarından doğan alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için alacakların ticari ve politik risklere karşı sigorta kapsamına alınmasını sağlayan Kısa Vadeli Alacak Sigortası sistemine entegre oldu- Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan:- "Açık hesap nedeniyle teminat üretemeyen ve bu nedenle finansmana ulaşmakta zorluk çeken ihracatçılarımızın da bundan böyle yanındayız"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:17
Kuveyt Türk, Kısa Vadeli Alacak Sigortası'na dahil oldu

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Eximbank'ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası'na entegre olan "ilk katılım bankası" oldu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, Eximbank tarafından geliştirilen ve ihracatçıların yurt dışı satışlarından doğan alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için alacakların ticari ve politik risklere karşı sigorta kapsamına alınmasını sağlayan Kısa Vadeli Alacak Sigortası sistemine entegre oldu.

Alacak sigortasıyla ihracatçıların Eximbank tarafından kapsama alınan 238 ülkedeki alıcılara yapacağı 360 güne kadarki vadeli tüm sevkiyatları, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanıyor.


- "Bundan böyle mal mukabili ihracat yapan tüm ihracatçılarımızın yanındayız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ihracatçıların desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Açık hesap nedeniyle teminat üretemeyen ve bu nedenle finansmana ulaşmakta zorluk çeken ihracatçılarımızın da bundan böyle yanındayız. Türkiye'nin 2018'deki yıllık ihracatı 168 milyar doları aştı. Bu tutarın yüzde 68'ini açık hesap olarak da bilinen mal mukabili ihracat oluşturuyor. Teminat üretemediklerinden dolayı açık hesap çalışan ihracatçılarımızın finansmana erişimleri güçleşiyor.

Eximbank, bu durumda olan ihracatçılarımıza Kısa Vadeli Alacak Sigortası'yla bir çözüm sunuyor. Eximbank, ihracatçıların yurt dışı satışlarından doğan alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla alacakları ticari ve politik risklere karşı sigortalıyor. Bankalar da bu sigorta poliçesini teminat olarak kabul ediyor ve ihracatçılarımıza finansman sağlıyor. Biz de bu sisteme dahil olan ilk katılım bankası olarak bundan böyle mal mukabili ihracat yapan tüm ihracatçılarımızın da yanındayız."

Bu yılın ocak ayında açıkladıkları İhracat Destek Paketi ile ihracatçılara katkı finansman desteği verdiklerini hatırlatan Ufuk Uyan, ihracatçılara 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli döviz finansmanı imkanı sunduklarını bildirdi.

Uyan, "İhracatçılarımız yoğun ilgi gösterdiği ve 500 milyon dolarlık hacme ulaşan kampanyamızın ikinci etabını bir süre önce başlattık. 1 Ekim 2019'a kadar sürecek ikinci dönemde kar oranlarımızı da indirdik. İhracatçılarımıza daha fazla destek olmak amacıyla avroda aylık yüzde 0,26, dolarda ise aylık yüzde 0,35'ten başlayan kar oranlarıyla finansman desteği sağlayabiliyoruz. Kısa Vadeli Alacak Sigortası ile de ihracatçılarımıza bu alanda sağladığımız desteği artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:17
  1. Kısa Vadeli Alacak Sigortası
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