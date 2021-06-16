Kuveyt Türk ihtiyaç finansmanı veriyor mu? Kuveyt Türk ihtiyaç finansmanı nasıl çekilir?

Kuveyt Türk ihtiyaç finansmanı, Kuveyt Türk konut finansman oranları vatandaşlarca sorgulanmakta. Peşinizde ihtiyaçlar varsa, cebinizde İhtiyaç Kart var sloganı ile Kuveyt Türk müşterilerinin yardımına koşuyor. Evlilik harcamalarınız mı var? Seyahate mi çıkacaksınız? Eşyalarınızı mı yenileyeceksiniz? Kuveyt Türk İhtiyaç Kart, tam size göre!

Kuveyt Türk ihtiyaç finansmanı nasıl çekilir?

İhtiyaç kart faizsiz bankacılık ilkesiyle tüm bireysel ihtiyaçlarınıza finansman sağlayan bir finansman ürünüdür. Bu finansman desteği ile yurt dışında eğitim alabilir, evinizi yenileyebilir, mobilya, beyaz eşya, elektronik alışverişlerinizde, her türlü sağlık ödemelerinizi gerçekleştirebilir ve hatta dünyayı gezebilirsiniz.

Kuveyt Türk, ihtiyacınızda kullanabileceğiniz İhtiyaç Kart ile, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir uygulamaya sahip olma imkânı sunuyor. Şubelerden alacağınız İhtiyaç Kart; alışverişlerinizde tek çekim avantajlarından yararlanmanızı, ödemelerinizi ise 2 ay ödemesiz dönemin ardından başvurunuzda belirttiğiniz taksitle (6 aydan 34 aya kadar) rahatlıkla ödemenizi sağlar. Böylelikle ihtiyaçlarınızı giderirken ödeme güçlüğü yaşamazsınız.

Kuveyt Türk ihtiyaç kart ne kadar kullanılır?

İhtiyaç Kart'ı basıldığı ay ile birlikte 2 ay boyunca kullanabilirsiniz. Örneğin; Haziran ayında basılan bir kart (ister 1 Haziran’da ister 30 Haziran’da basılsın), Temmuz ayının sonuna kadar kullanılabilir.

Alkollü içecek satan yerler, market ve gıda harcamaları, akaryakıt harcamaları, tekel bayileri, oto servisleri, döviz bürosu işlemleri, kumarhane ve şans oyunları, mahkeme ve para cezaları, oto kiralama, kontör, vergi, fatura, sigorta ile araç galerisi ve kuyumcu mağazalarında işlem yapılamaz.

Kuveyt Türk ihtiyaç finansmanı başvuru nasıl yapılır?

Kimlik ve Gelir Belgeleriniz ile İhtiyaç Kart başvurusunda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kart sahibi olmak için size en yakın Kuveyt Türk şubesini ziyaret edebilir ya da mobil şubeleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Kuveyt Türk ihtiyaç Kart nedir?

İhtiyaç kart, harcamalarınızda üye iş yerinden bağımsız, her POS'ta taksit imkanı sağlar.

İhtiyaç kart ile tüm harcamalarınız başvurunuzda belirlediğiniz taksit sayısına göre vade farklı taksitlendirilir.

İhtiyaç kart ile yapılan her alışveriş için yeni bir fatura getirme ve ödeme planı oluşturma zorunluluğu ortadan kalkar.

Tüm işlemleri tek hesap ekstresi üzerinden takip etme kolaylığı sağlar.

İhtiyaç Kart ile ihtiyaç finansmanınızı kart halinde kullanır, çalınma, kaybolma gibi durumlarda kredi kartlarının sahip olduğu güvenlik olanaklarından yararlanırsınız.

İhtiyaç Kart'ı basıldığı ay ile birlikte 2 ay boyunca kullanabilir, borcunuzun içinden çıkılamayacak boyutlara ulaşmasını önlersiniz.

İhtiyaç kart ile satıcıya nakit ödeme yapar gibi pazarlık yapar, harcamalarınızı alacağınız indirimli fiyat üzerinden taksitle ödersiniz.

Alışverişlerinizi ihtiyaç kart ile 6 aydan 34 aya kadar yapabilirsiniz.

50 TL ve üzerinde yaptığınız tüm işlemlerinizi taksitlendirilebilirsiniz.

İhtiyaç Kart ile bilgisayar ve tablet alışverişleriniz 4 ay taksitlendirilir.

Cep telefonu alışverişleriniz 3.500 TL’ye kadar 10 ay taksitlendirilir. 3.500 TL’den fazla cep telefonu alışverişlerinizde ise İhtiyaç Kart kullanılamayacaktır.

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