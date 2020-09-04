Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’na Brandon Hall’den 10 ödül birden

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk’ün, “Öğrenmenin değere dönüştüğü yer” mottosuyla 2017 yılında sektöründe bir ilke daha imza atarak hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nda pandemi sürecinde de eğitimlere aralıksız devam ediliyor. Verimliliğin yanı sıra çalışanlarının gelişimine de önem veren Kuveyt Türk, bankacılık okulunda çalışanlara yönelik eğitim faaliyetlerini pandemi sürecinde dijital platformlar aracılığıyla sürdürüyor. Dinamik ihtiyaç analizi yapılarak süreçlerin belirlendiği ve eğitim materyallerinin bilimsel ve bilişsel temellerle hazırlandığı Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nda çalışanlara, pozisyonlarının gerektirdiği teknik ve yetkinlik bazlı eğitimler karma eğitim modeliyle veriliyor.

Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, ortaya koyduğu başarılı çalışmaların sonucunda bu yıl, dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards’ta 4’ü altın olmak üzere 10 ödüle birden layık görüldü.

“Har zaman ‘önce çalışan’ anlayışıyla hareket ediyoruz”

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Her zaman ‘önce çalışan’ anlayışıyla hareket eden bir katılım finans kuruluşu olduk. Bu yaklaşım doğrultusunda bilimin ve teknolojinin sağladığı tüm imkânları değerlendirerek çalışanlarımızı eğitim, gelişim ve kariyer noktasında yoğun şekilde destekliyoruz. Bankacılık okulumuz gerek yüz yüze gerekse dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirdiği eğitim ve gelişim faaliyetleriyle çalışanlarımızın sadece mesleki gelişimleri için değil, aynı zamanda yetkinlik gelişimleri için de olanaklar sunan bir adres. Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards, şirket içi eğitim ve gelişim konularında dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri kabul ediliyor. Excellence Awards’ta bu yıl 4’ü altın olmak üzere 10 ödüle birden layık görülmek memnuniyet verici bir gelişme. Kuveyt Türk Bankacılık Okulu kazandığı bu ödüllere yenilerini ekleyerek çalışanlarımıza en iyi öğrenme deneyimini sunan bir platform olmaya devam edecek” dedi.

Karma eğitim modeli ile 360 derece eğitim süreci

Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nun eğitim faaliyetleri sadece çalışanlarının gelişimini amaçlamıyor aynı zamanda benzersiz bir öğrenme deneyimi de sunuyor. Bankacılık okulunda senkron ve asenkron eğitim programlarıyla çalışanların pozisyonlarının gerektirdiği bilgi ve becerileri desteklemenin yanı sıra özelleştirilmiş eğitim grupları ile farklı birimlerde çalışan ancak ortak eğitim ihtiyaçlarına sahip kişiler için kişiye ve gruplara özel eğitim programları da düzenleniyor. Ayrıca yabancı dil gelişimi çalışanlara sunulan çeşitli oyun tabanlı dijital araçlarla destekleniyor. Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nda tüm programlar karma öğrenme deneyimiyle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bir taraftan sanal sınıf yöntemi ile sınıf eğitimleri verilirken diğer yandan “Kuveyt Türk Bankacılık Okulu Dijital Öğrenme Platformu” aracılığıyla okuma, dinleme, izleme ve uygulama materyalleriyle eğitimler destekleniyor.

Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nun Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards’ta aldığı ödüller ve ödül alınan alanlar şöyle: