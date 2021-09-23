Kuveyt Türk Avrupa’nın en iyi işvereni seçildi

İş yeri kültürünü ve çalışan deneyimini ölçümlemede dünyanın uzman otoritesi kabul edilen Great Place to Work Enstitüsü, Kuveyt Türk’ü Avrupa’nın en iyi işvereni ödülüne layık gördü. Kuveyt Türk böylece birinci sırada Avrupa’nın en iyi işvereni seçilen ilk Türk şirketi unvanına sahip oldu.

“Çalışanlarımıza verdiğimiz değerin teyidi”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanıyoruz. İnsan kaynakları politikamızı da bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz” dedi. Uyan, şöyle devam etti: “Çalışanlarımızın motive oldukları bir ortam oluşturmak adına hayata geçirdiğimiz uygulamaların bir neticesi olarak ülkemiz için bir ilke imza atmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım finans sektöründe olduğu gibi insan kaynakları alanındaki çalışmalarımızla da öncü olduğumuzu tescilleyen Avrupa’nın En İyi İşvereni ödülü, aynı zamanda çalışanlarımıza verdiğimiz değerin ne kadar büyük olduğunun da teyidi mahiyetindedir.”