Kuveyt Türk altıncı defa Türkiye’nin en etik şirketi

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, 31 yıldır “değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla Türkiye’nin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için çaba sarf ettiklerini bildirdi. Katılım finans prensiplerine bağlı, etik değerleri olan, müşteri odaklı bankacılığı ön plana çıkaran bir finans kuruluşu olduklarını kaydeden Demir, şu açıklamalarda bulundu: “Temel hizmet ilkelerimizi ve etik değerlerimizi tüm çalışanlarımızla birlikte geliştirmeyi önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz hizmette dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerimize her koşulda riayet ediyoruz. Türkiye’de Etik Komitesi olan ve Etikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi bulunan tek finans kuruluşuyuz. Kurumsal yapımızda ‘etik elçilerimiz’ adını verdiğimiz bir organizasyon da yer alıyor. Tüm birimlerimizde ve her şubemizde bulunan etik elçilerimiz, etikle ilgili konularda kurum içi ödüllendirme, bilgilendirme, iletişimi artırma gibi vazifeleri yürütüyor.”