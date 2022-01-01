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Dünya Kuveyt Emiri'nden mektup
Dünya

Kuveyt Emiri'nden mektup

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'ye bir mektup yolladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 18:42:00 -
Kuveyt Emiri'nden mektup

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'ye bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan bir mektup gönderdi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Al Halife, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ı başkent Manama'daki Es-Safiriyye Sarayı'nda kabul etti.

Dışişleri Bakanı Sabah, görüşmede, Kuveyt Emiri Nevvaf es-Sabah'ın yazılı mektubunu Al Halife'ye teslim etti.

Mektubun, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Buna karşılık Bahreyn Kralı, ülkesinin "Kuveyt ile ikili ilişkiler, kardeşlik bağları ve temellerini geliştirme ve sağlamlaştırma konusundaki ulaştıkları ileri düzeyden" gurur duyduğunu ifade etti.

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