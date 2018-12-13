0553 313 94 23

Kuveyt Emiri'nden Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:47
Kuveyt Emiri'nden Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Sabah, Erdoğan'a gönderdiği mesajında, kazada hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Ankara'da bu sabah Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpıştığı kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:47
  1. Ankara
  2. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
  3. Kuveyt Emiri
  4. Yüksek Hızlı Tren (YHT)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl'de kayıp yaşlı kadının ayak izi bulundu
    1. İnegöl'de kayıp yaşlı kadının ayak izi..
    2. "Ardı arkası kesilmeyen cezalara maruz..
    3. GÜNCELLEME - Gaziantep'teki kuyumcu..
    4. 7. Köyceğiz Noel Pazarı
    5. Bedelli askerlik yapacaklar dikkat!
    6. Yer: İstanbul'un göbeği! Elektrik..
    7. Midibüs ile otomobil buzlanan yolda..
    8. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    9. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin..
    10. Hedefte çocuklarımız var!
    11. Gaziantep'te sahte para operasyonu
    12. Kardeş kıskançlığında dikkat edilmesi..
    13. AB Liderler Zirvesi Brexit gündemiyle..
    14. Vali Kaymak, AA'nın "Yılın..
    15. Rusya'dan Avrupa'ya Kuzey Akım 2 cevabı!
    16. "İlk 100 günlük performanstaki başarı..
    17. İsrail askerleri Batı Şeria'da 1..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    19. Mahkemeden Demirtaş kararı! AİHM'nin..
    20. PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha!
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!