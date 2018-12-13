Kuveyt Emiri'nden Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Sabah, Erdoğan'a gönderdiği mesajında, kazada hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Ankara'da bu sabah Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpıştığı kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti.