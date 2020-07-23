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Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye gitti

Yeniakit Publisher
2020-07-23 06:35:25 -
Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye gitti

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, tedavi amacıyla ABD'ye gitti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberine göre, geçen pazar günü başarılı bir operasyon geçiren 91 yaşındaki Emir Sabah, tedavisinin tamamlanması amacıyla sabah saatlerinde ABD'ye hareket etti.

Kuveyt Emiri Sabah'ın geçen cumartesi sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve Emirin bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği duyurulmuştu.

Kuveyt Emiri hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra başarılı bir operasyon geçirmişti.



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