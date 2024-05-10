Kuveyt Emiri Sabah, askıya aldı! Beklenmedik hamle: Meclis feshedildi... İlgili mesajı

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, parlamentoya ilişkin karar aldığını açıkladı. Devlet televizyonunda açıklama yapan es-Sabah, parlamentoyu feshettiğini açıkladı. Kuveyt anayasası ile ilgili kararını da söyleyen es-Sabah, anayasadaki bazı maddeleri demokratik sürecin tüm yönleriyle inceleneceği 4 yılı aşmayan bir süre için askıya aldığını belirtti. Es-Sabah, "Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bu da ülkeyi kurtarmak ve yüksek menfaatlerini güvence altına almak için zor bir karar alma konusunda tereddüt ya da gecikmeye yer bırakmıyor" dedi.

Devlet televizyonu, Ulusal Meclis'in yetkilerinin Emir ve ülkenin kabinesi tarafından üstlenileceğini aktardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO