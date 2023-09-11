Kuveyt dev projeyi Türkiye'ye verdi! İnanılmaz rakam

Kuveyt, havalimanına kurulacak yeni terminalin bir bölümünü inşa etmesi için Limak Holding ile 764 milyon dolar değerindeki sözleşme yaptı.

Buna göre Limak, apron, taksi yolu ve hizmet binalarını inşa edecek. Yaklaşık 4.3 milyar dolara mal olacak yeni terminal binasıyla Kuveyt havalimanındaki yolcu kapasitesinin üç katına, yani 25 milyon yolcuya yükselmesi hedefleniyor.

dünya gazetesi