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KÜTSO Yönetiminden Rektör ziyaret

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:45
KÜTSO Yönetiminden Rektör ziyaret

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.


Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç ve beraberindeki üyeler Rektör Kazım Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, KÜTSO başkanı İsmet Özotraç ve beraberindeki üyelere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:45
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