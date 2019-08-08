KÜTSO Yönetiminden Rektör ziyaret Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç ve beraberindeki üyeler Rektör Kazım Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, KÜTSO başkanı İsmet Özotraç ve beraberindeki üyelere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.