Kutsal topraklara hususi bir manevi yolculuk Gülistan Hac Umre ile kalpler huzura kavuşuyor

İslam âleminin mukaddes beldeleri olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’ye yönelik umre ziyaretleri tüm coşkusuyla devam ederken, ibadetlerini huzur, güven ve manevi bir iklim içinde eda etmek isteyen vatandaşlar için rehberlik hizmetleri büyük önem taşıyor.

Sektörün tecrübeli ve güvenilir isimlerinden Gülistan Hac Umre, mukaddes topraklara özlem duyan müminler için hazırladığı kapsamlı ve konforlu umre programlarıyla dikkat çekiyor. Konuya ilişkin Gülistan Hac Umre tarafından gazetemize yapılan özel açıklamada, umre ibadetinin sadece fiziki bir seyahat değil, kalbin Allah’a yöneldiği mübarek bir niyet yolculuğu olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bazı yolculuklar vardır, insan sadece bir yerden başka bir yere gitmez. Kalbini de beraberinde götürür. Yıllardır gönlünde taşıdığı özlemle Kâbe-i Muazzama’ya yönelir, Medine-i Münevvere’nin huzuruna varır ve hayatında unutamayacağı manevi bir iklime adım atar.

Umre yolculuğu da böylesine kıymetli ve anlamlı bir yolculuktur. İnsan, kutsal topraklara vardığında dünyanın telaşından biraz olsun uzaklaşır. Kalabalıkların içinde kendi kalbiyle baş başa kalır. Kâbe-i Muazzama’yı ilk gördüğü andaki heyecanı, Ravza-i Mutahhara’nın huzurunda edilen duaları, Mescid-i Nebevî’de hissedilen tarifsiz sükûneti kelimelerle anlatmak çoğu zaman mümkün değildir. Çünkü bazı güzellikler anlatılmaz, yaşanır.

Güvenilir Bir Yol Arkadaşlığı

Gülistan Hac Umre olarak bizler, bu mübarek yolculuğun yalnızca bir seyahat programından ibaret olmadığının farkındayız. Umre, bir ibadet yolculuğudur. Bir niyet yolculuğudur. Kalbin Allah’a yönelişidir. Bu anlayışla, siz değerli misafirlerimizin kutsal topraklarda huzur içerisinde ibadet edebilmesi için deneyimli rehber kadromuzla hizmet sunuyoruz. Yolculuğunuz boyunca sizlere eşlik eden rehberlerimiz, kutsal mekânların manevi atmosferini daha iyi anlamanıza, ziyaretlerinizi bilinçli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olmaktadır. Bizim için her misafir, yalnızca bir yolcu değil; Allah’ın evine misafir olma niyeti taşıyan kıymetli bir kardeşimizdir. Bu nedenle hizmet anlayışımızın temelinde samimiyet, güven, ilgi ve ibadetlerinizi kolaylaştırma gayreti bulunmaktadır.

Konforlu Konaklama, Huzurlu İbadet

Kutsal topraklarda geçireceğiniz vaktin ibadetlerinize and manevi huzurunuza katkı sağlaması için konaklama hizmetlerimizde de konforu ön planda tutuyoruz. Otellerimizin mümkün olduğunca yürüme mesafesinde olması, özellikle ibadetlerini rahat ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek isteyen misafirlerimiz için önemli bir avantaj sunmaktadır. Böylece ulaşım telaşından uzak, vaktinizi daha verimli kullanabileceğiniz bir konaklama deneyimi yaşamanızı hedefliyoruz. Konaklama süreciniz boyunca ihtiyaçlarınızı gözeten, rahatlığınızı ve memnuniyetinizi önemseyen bir hizmet anlayışıyla yanınızdayız. Ayrıca sabah ve akşam yemekleri dahil konaklama seçeneklerimizle, kutsal topraklarda ibadetlerinize odaklanırken günlük ihtiyaçlarınızı da düşünerek hareket ediyoruz. Sizlerin gönül rahatlığıyla ibadetlerinizi yerine getirebilmesi için hizmetin her aşamasında kolaylık sunmayı amaçlıyoruz.

Her Adımda Tecrübe ve Samimiyet

Mekke’nin manevi atmosferinde yapılan dualar, Kâbe’nin etrafında atılan her adım, Medine’nin huzur dolu sokaklarında hissedilen o eşsiz sevgi ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın mübarek beldesinde geçirilen vakitler... Tüm bunlar, insanın hayatında iz bırakan ve gönlünde tarifsiz duygular uyandıran eşsiz anlardır. Gülistan Hac Umre olarak, bu anlamlı yolculukta sizlere yalnızca bir seyahat hizmeti sunmuyor; tecrübeli rehberlik anlayışımız, konforlu konaklama imkânlarımız ve samimi hizmet anlayışımızla güzel bir yol arkadaşlığı kurmayı amaçlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kutsal topraklara giden her insanın gönlünde farklı bir dua, farklı bir özlem ve farklı bir niyet vardır. Kimi yıllardır kurduğu hayalin peşinden gider, kimi hayatının zor bir döneminde Rabbine daha yakın olabilmenin huzurunu arar, kimi ise sevdikleriyle birlikte bu mübarek beldeleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşamak ister. Her niyet değerlidir. Her dua özeldir. Her yolculuk, Allah’ın izniyle gönüllerde ayrı bir iz bırakır.

Gönlünüz Rahat, Yolunuz Hayırlı Olsun

Gülistan Hac Umre olarak bizler, sizlerin bu kıymetli yolculuğuna güvenilir bir rehber ve samimi bir yol arkadaşı olabilmenin gayreti içerisindeyiz. Deneyimli rehberlik hizmetimiz, yürüme mesafesinde konforlu otel seçeneklerimiz, sabah ve akşam yemekleri dahil konaklama imkânlarımız ve her aşamada sizleri düşünen hizmet anlayışımızla, kutsal topraklarda huzurlu ve anlamlı bir umre deneyimi yaşamanız için yanınızdayız. Kutsal topraklara yapılacak yolculuğunuzun hayırlara vesile olması, ibadetlerinizin kabul olması ve gönlünüzde taşıdığınız tüm güzel duaların karşılık bulması niyazıyla...

Kutsal topraklara giden yolda, samimiyetle, güvenle ve tecrübeyle yanınızdayız. Rabbimiz bu mübarek yolculuğu tüm gönül verenlere nasip etsin. Umre ibadetini gerçekleştiren kardeşlerimizin ibadetlerini kabul eylesin, henüz gidemeyenlerin de en güzel zamanda bu kutsal beldelere ulaşmasını nasip etsin.”