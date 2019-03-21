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Kutlamalar terör örgütü propagandasına dönüştü! PKK lehine slogan attılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekileri, İzmir'de yapılan nevruz kutlamalarında AK Parti aleyhine propaganda yaptı. Kutlamalarda, PKK ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 22:00
Kutlamalar terör örgütü propagandasına dönüştü! PKK lehine slogan attılar

HDP'nin İzmir'deki nevruz kutlamasında konuşan HDP'li milletvekilleri AK Parti ve MHP'nin karşısındaki adayı destekleyeceklerini belirtti. Kutlama alanında terör örgütü PKK/KCK sloganları atıldı, bayraklar açıldı.

HDP'nin İzmir'deki nevruz kutlamasında terör örgütü PKK/KCK sloganları atıldı, HDP'li milletvekilleri İzmir'de AK Parti ve MHP'nin karşısındaki adayı destekleyeceklerini belirtti.

HDP tarafından Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz kutlamasında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Örgütü simgeleyen bez parçaları açılarak, terör örgütü lehine yazıların yer aldığı afişler asıldı.

"Karşılarında HDP duracak"

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "AK Parti ve MHP karşısındaki adayı destekleyeceğiz. İzmir'in hiçbir ilçesinde bile onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP duracak." dedi.

Kılıç, Türkiye'nin diğer batı kentlerinde de aynı tutumu sergileyeceklerini belirtti.

Skandal sloganlar

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da HDP'nin büyükşehirlerdeki AK Parti ve MHP adaylarının karşısındaki adaya destek vereceği illerin başında İzmir'in geldiğini dile getirdi.

Kemalbay konuşma yaptığı sırada da sık sık terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ise konuşmasını Kürtçe yaptı.

Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alanda terör örgütü PKK sloganları atarak, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını açtıkları tespit edilen 13 zanlıyı gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:00
  1. Batman
  2. Muş
  3. İzmir
  4. HDP
  5. nevruz

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