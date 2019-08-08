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"Kütahya’yı özlediğimiz, istediğimiz konuma taşıyabilmemiz için alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz"

Kütahya Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Plan Paydaş Toplantısı kapsamında Mahalle Muhtarları Çalıştayı düzenlendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:07
"Kütahya’yı özlediğimiz, istediğimiz konuma taşıyabilmemiz için alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz"

Kütahya Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Plan Paydaş Toplantısı kapsamında Mahalle Muhtarları Çalıştayı düzenlendi.


Kütahya Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Mahalle Muhtarları Çalıştayı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


2020-2024 Stratejik Plan Paydaş Toplantısı kapsamında Mahalle Muhtarları Çalıştayında Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, katılımcılara hitap etti.


Çalıştayda Mahalle Muhtarlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Işık, "Şundan emin olabilirsiniz ki herkes bugüne kadar alıştığı, gördüğü davranışlarını değiştirmek zorunda. Buna Kütahya Belediyesi, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızda dahil. Çünkü değiştirmezsek bulunduğumuz durum belli ve bu konum bizi tatmin etmiyor. Kütahya’yı özlediğimiz, istediğimiz konuma taşıyabilmemiz için hepimiz alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Klasik alışkanlıklarımızı değiştirmeden şehrimizde dönüşümü gerçekleştiremeyiz. O nedenle bu toplantıları çok önemsiyoruz" dedi.


"Oluşturacağımız stratejik plan 5 yıl boyunca atacağımız adımların neler olduğunu bize gösterecek" diyen Belediye Başkanı Alim Işık, "Bu sebeple mahallelerimizin talepleri, şehrimizin diğer mahallelerine yönelik önerileri, genel yönetim anlayışımızdaki aksaklıkların ortadan kaldırılması için ne yapılması gerektiğine yönelik teklifler bu planda yer alacak. Hedefler koyacağız ve bu hedefleri ölçeceğiz. Çünkü kendi durumunuzu ölçecek bir göstergeniz olmazsa yapmış olduğunuz bir yıllık faaliyetlerin yeterli mi? Yetersiz mi? Ya da başarılı mı? Başarısız mı? Olduğunu göremezsiniz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da değerli mahalle muhtarlarımızın katkılarını alacağımızdan şüphemiz yok. Her birinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Duman ve Global İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın sunumuyla devam eden 2020-2024 Stratejik Plan Paydaş Toplantısı kapsamında düzenlenen Mahalle Muhtarları Çalıştayı’nda, mahalle muhtarları ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.


Mahalle Muhtarları Çalıştayı, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.


Kütahya Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Çalıştaya, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:07
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