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Kütahya'daki orman yangını nihayet kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındığı bildirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 22:10
Kütahya'daki orman yangını nihayet kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Bektaşlar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğünü söyledi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandığını belirten Kayım, şöyle konuştu:

"Yangınla mücadelede 6 helikopter, 43 arazöz, 9 dozer ve 300 kişilik personelimiz görev aldı. Ekiplerimizin erken müdahalesiyle yangın ilerlemeden kontrol altına alındı. Soğutma ve söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına mücadelede askerlerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız da büyük destek verdi. Çok şükür yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi."

Kayım, yangının çıkış sebebinin tespitiyle ilgili inceleme başlattıklarını aktararak, özellikle vatandaşları, ormanda piknik yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 22:10
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