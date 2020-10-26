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Seyahat Kütahya'daki Boyalı Dağı'na ilgi arttı
Seyahat

Kütahya'daki Boyalı Dağı'na ilgi arttı

Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:03:00 -
Kütahya'daki Boyalı Dağı'na ilgi arttı

Kütahya'daki 1950 metre rakımlı Boyalı Dağı, sonbaharın renk cümbüşüyle görsel şölen sunuyor.

Sonbaharın gelmesiyle farklı tonlara bürünen Kütahya Hava Radar Mevzi Komutanlığının da bulunduğu bölgede, seyirlik görüntüler oluşuyor.

Kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlar, ziyaretçilerine yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzel manzaralar vadediyor.

Boyalı Dağı, sonbaharda özellikle amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

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