Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, 3 yıl önce başlatılan çalışmaların sonucunda il genelinde üretilen vişnenin "Şaphane vişnesi" adı altında coğrafi işaret olarak tescillendiğini bildirdi.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şaphane, Pazarlar, Simav ve Gediz ilçelerinde yılda yaklaşık 35 bin ton vişne üretildiğini belirtti.

Kütahya'da üretilen vişne için 3 yıl önce coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıklarını dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Tat, aroma, sululuk ve asit durumu bakımından zengin olan Kütahya vişnesine hak ettiği ekonomik değeri kazandırmayı amaçlıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığımız başvuruyla ilgili değerlendirmeler sonucunda Kütahya il genelinde üretilen vişnemize, 'Şaphane vişnesi' adı altında coğrafi işaret tescil belgesi verilmesi uygun görüldü."

Gültekin, bu tescilin üreticiye büyük avantajlar sağlayacağına işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte üreticimizin bu avantajı iyi kullanmasını istiyoruz. Bölgemize vişnenin yerinde işlenmesi için tesisler kurulmasını bekliyoruz. Bu konuda da gerekli girişimlerde bulunacağız." dedi.















