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Yerel Kütahya'da yeni Sanayi Sitesi şekilleniyor
Yerel

Kütahya'da yeni Sanayi Sitesi şekilleniyor

Yeniakit Publisher
2023-09-08 12:05:00 -
Kütahya'da yeni Sanayi Sitesi şekilleniyor

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın önemli dönüşüm projeleri arasında gösterdiği İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Işık’ın çok önemsediği ve Kütahya Belediyemizin önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabındaki çalışmalarda beton blokların montaj işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan montajlarla birlikte iyice şekillenmeye başlayan İnköy Küçük Sanayi Sitesi, hem vatandaşların hem de sanayi esnafların yüzünün güleceği çok önemli bir eser olarak şehre kazandırılacak.

1 milyon 150 bin metrekare alan üzerine yapılan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin ilk etabında 530 iş yeri ve sosyal donatı alanları yer alacak.

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