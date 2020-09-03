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Aktüel Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Aktüel

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:29:51 -
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İçinde şüpheli Arif İ'nin bulunduğu otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunda polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa bir kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin kaçarken yol kenarına attığı pakette 300 gram sentetik uyuşturucu ile 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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