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Aktüel Kütahya'da tarlada bulunan lahit, Aizanoi Antik Kenti'ne götürüldü
Aktüel

Kütahya'da tarlada bulunan lahit, Aizanoi Antik Kenti'ne götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:11:00 -
Kütahya'da tarlada bulunan lahit, Aizanoi Antik Kenti'ne götürüldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde bir tarlada tesadüfen bulunan Roma dönemine ait lahit, Aizanoi Antik Kenti'ne götürüldü.

Akpınar Mahallesi yakınlarında bir tarlanın kenarındaki lahdi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Yapılan incelemede, tarlada çift sürerken çıkarıldığı ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerince Çavdarhisar ilçesindeki antik kente götürüldü.

Lahdin, antik kentteki diğer tarihi kalıntılarla sergileneceği öğrenildi.

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