Kütahya’da şüpheli paketten bakın ne çıktı Kütahya’da çocuk parkında şüpheli görülen paket ,polis ekiplerince fünye ile patlatılırken, içinden kireç tozu çıktı.

Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerindeki çocuk parkında bir paket görenler, polise ihbarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp parkın çevresini güvenlik şeridine aldı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paket içerisinde kireç tozu olduğu belirlendi.

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