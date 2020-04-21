Kütahya’da su ücretlerine yeni düzenleme

Kütahya Belediyesi, Korona virüs Covid-19) salgını sebebiyle su ücretlendirmesinde yeni düzenleme yaptı.

20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Kütahya Belediyesi Meclis Toplantısı’nda, Korona virüs’ün etkileri sebebiyle vatandaşların evde bulunmasından kaynaklı olarak su tüketimlerinin artmış olması ve birçok vatandaşımız su ücretlerinde ikinci kademe üzerinden fiyatlandırma durumuna maruz kalmaması için su ücretlendirmesinde yeni düzenleme yapılması kararı verildi.

Belediye Meclisinin 4 Aralık 2019 tarih ve 347 sayılı kararıyla, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan, 2020 yılı gelir tarifesindeki su ücretleri tarifesinin değişikliği konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Daha önce Belediye Meclisimizin kararı ile 30 m3’ün altında 2 ay içerisinde su tüketen vatandaşlarımızın su bedelleri en düşük tarife üzerinden işlem görüyordu. Kartlı sayaç kullananlar da mekanik sayaca göre belirlenen ücretin yüzde 5 indirimli olarak uygulanmasına karar almıştık. İçinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla bu 30 m3’lük üst sınırı 50 m3’e, 50 m3’lük üst sınırı 100 m3’e artırarak neredeyse vatandaşlarımızın tamamının meskenlerde ve iş yerlerinde kullanacakları su tüketimini kapsayacak şekilde en alt kademeden ücret ödemelerini ön gören düzenlemeyi kararlaştırdık. Yine pandemi döneminin başlangıcında 3 tonluk avans yükleme miktarını 10 tona çıkartmıştık. Bu uygulamamız halen devam etmektedir. Bu kapsamda su ücretlerindeki yeni düzenlememizin şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.