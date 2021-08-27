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Gündem Kütahya’da serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu
Gündem

Kütahya’da serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 22:23:00 -
Kütahya’da serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu

Efir köyünde serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte sulama göletine giren 16 yaşındaki Ahmet Kabaca, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen vatandaşlar, Kabaca'yı göletten çıkardı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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