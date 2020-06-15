Kütahya’da sağanak yağış etkili oldu

Kütahya’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, Kent merkezi Balıklı Caddesi üzerindeki esnaflara zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası tıkanan logarlar esnaflar tarafından açıldı.

Esnaflar, "Bilindiği gibi, bir süre önce bu caddeye yağmur suyu hattı yapıldı. Eğer yapılmasıydı, durum çok daha kötü olabilirdi" dediler.

Kütahya Belediyesi İftaiye ekipleri ise çeşitli noktalarda meydana gelen su birikintilerine ve su baskınlarına müdahale etti.