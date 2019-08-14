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Kütahya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Domaniç ilçesinde, bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:00
Kütahya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İsmail Yavuz yönetimindeki otomobil, Tavşanlı- Domaniç kara yolu Berçin köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit (35),eşi Yasemin (35) ile oğlu Enes Kayra Akbaş'a (3) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada baba Ümit Akbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan eşi Yasemin ve oğlu Enes Kayra Akbaş ile otomobilde bulunan Güler Yavuz 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:00
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