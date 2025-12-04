Kütahya'da otomobil duvara çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ev duvarına çarpması sonucu aynı araçtaki karı kocadan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralı kurtuldu.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Hasan Hüseyin Kazan (69) idaresindeki 37 FF 425 plakalı otomobil, Sefa köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Hasan Hüseyin ile eşi Naziye Kazan (67), sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Naziye Kazan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.