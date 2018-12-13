Kütahya’da öğrenecek Özbekistan’da öğretecek

Ülkesinde kaybolmaya yüz tutmuş çini sanatını öğrenmek ve gençlere aktarmak için Özbekistan'ın Semerkant kentinden gelen 27 yaşındaki Mehroj Bobomurodov, Kütahya'da "Efsane Mehmet" olarak bilinen Kültür ve Turizm Bakanlığıseramik ve çini sanatçısı Mehmet Yıldırım'dan eğitim alıyor. Bobomurodov, Özbekistan'da çini sanatının 700 yıl öncesine dayandığını belirterek, ülkede çini sanatında ilerleme sağlanamadığı için yok olmaya yüz tutmuş sanatlar arasına girdiğini söyledi. Çocuk yaşlardan beri çini ve seramiğe ilgi duyduğunu belirten Bobomurodov, şöyle konuştu: "Mehmet usta ile Taşkent'teki İpekyolu Festivali'nde tanıştık. Ülkeme bir çini ustası olarak dönüp bu sanatı önce çocuklarıma, sonra da başkalarına öğreteceğim. Kaybolmaya yüz tutmuş çini sanatını Özbekistan'da yeniden canlandırmaya çalışacağım."