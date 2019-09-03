Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.03 Eylül 2019 Salı 14:45
Rıdvan Karabacak'ın kullandığı motosiklet, Ahi Evren Caddesi'ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile motosikletteki Derya Gün (23) yaralandı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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