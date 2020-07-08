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Ekonomi

Kütahya'da jeotermal sahaları ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:03:43 -
Kütahya'da jeotermal sahaları ihale edilecek

ANKARA (AA) - Kütahya'da 4 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Gediz, Tavşanlı, Simav ve Şaphane ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak alanı açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 2 bin 115 ile 4 bin 733 hektar arasında değişen sahaların ihalesi, 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Salonu'nda yapılacak.

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