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Aktüel Kütahya'da hafif ticari araç iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Kütahya'da hafif ticari araç iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:22:23 -
Kütahya'da hafif ticari araç iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç ile iki motosikletin karıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Sezai Gümüşay (42) yönetimindeki 26 UL 191 plakalı hafif ticari araç, Kütahya - Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçay Kavşağı'nda, Kemal Özdemir'in kullandığı 43 HH 301 plakalı motosiklet ile Tevfik Gülpınar (41) idaresindeki 43 UH 655 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücülerinden Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Gülpınar ile yolcu olarak bulunan Ertuğrul Aşık (18), 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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