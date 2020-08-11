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Aktüel

Kütahya'da bir belde ve mahallede düğünler 14 gün süreyle yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:27:30 -
Kütahya'da bir belde ve mahallede düğünler 14 gün süreyle yasaklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir belde ve bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin 14 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının yoğun olarak tespit edildiği Tepecik beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde 24 Ağustos'a kadar düğün yapılmaması kararlaştırıldı.

Kararda, "Vatandaşların bir araya geldiği sünnet, nişan ve düğün gibi organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu karara uymayanlara kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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