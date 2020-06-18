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Aktüel

Kütahya'da bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:26:00 -
Kütahya'da bir apartman karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca bir apartmanda 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olamayacağı için pozitif vaka ve temaslılarının yaşadığı ilçemiz Akpınar Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan Türksoy Apartmanı'ndaki dairelerin tamamının 14 gün karantinaya alınmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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