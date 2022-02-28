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Yerel Kütahya’da bandrolsüz makaron ele geçirildi
Yerel

Kütahya’da bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya’da 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2022-02-28 20:28:00 - 2022-02-28 20:37:02
Kütahya’da bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Makron sigara, tütün filtire

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde A.D. isimli şahsın Altıntaş ilçesine satmak amacıyla bandrolsüz makaron getireceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan şüphelinin bulunduğu araçta 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Makaron sigara nedir?

Makaron aslında renkli kurabiyelerin yanı sıra sigara kağıtları için de kullanılmaktadır. Yani aslında yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak makaron diye tabir edilen sigara kağıdıdır. Bu kağıtların içinde filtreler de bulunurken, tütün bulunmamaktadır.

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