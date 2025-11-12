  • İSTANBUL
Düşen kargo uçağı 27 dakika sonra radardan kayboldu! Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi

Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar

Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!

Nagehan Alçı ‘Kaynağım güvenilir’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi

İmamoğlu soruşturmasında perde aralanıyor! İddianamenin satır aralarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı!

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir
Kütahya'da apartman dairesinde yangın
Yerel

Kütahya’da apartman dairesinde yangın

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kütahya’da apartman dairesinde yangın

Kütahya’nın Dumlupınar Mahallesi’nde bir apartman dairesinde çıkan yangında, biri bebek toplam 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, evde bulunan bazı kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan biri bebek 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

