Kütahya'da 8 ev karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 8 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde iki, Sırapayam Mahallesi'nde bir, Naşa beldesinde iki, Köseler, Şenköy ve Yemişli köylerinde ise birer evin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, "Alınan kararlar ile ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanması hususları, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi." ifadesine yer verildi.