Kütahya'da 492 kişiye gözaltı!
Kütahya'da haklarında arama kaydı bulunan 492 kişinin yakalandığı açıklandı.
Kütahya'da haklarında arama kaydı bulunan 492 kişinin yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce 1 Ocak-31 Mart'ta il genelinde 234 bin 295 şahsın GBT sorgusu yapıldı.
Çalışma kapsamında, 114 bin 224 araç kontrol edildi.
Uygulamalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı çıkartılan 68'i hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 492 kişi gözaltına alındı.
Çalışmalarda, 47 ruhsatsız tabanca, 30 kurusıkı tabanca, 23 av tüfeği, 236 kesici alet ve çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. (İLKHA)
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