Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
YKS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, hedefledikleri üniversiteleri girebilmek için üniversiteleri taban puanları ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018 yılında kurulmuştur. YKS sınavının başvuru tarihinin sona ermesiyle Kütahya’daki üniversitesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığı, 2021-YKS 1. oturumunun (TYT) 26 Haziran’da yapılacağını bildirdi. İşte merak edilen haberin detayları…
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.