Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayı öncesinde pek çok ilde pide fiyatları belli oldu. Son olarak Kütahya'da ramazan pidesinin kaça satılacağı açıklandı. Peki, ramazan pidesi güncel fiyat nedir?

Kütahya ramazan pidesi ne kadar 2022 | Ramazan pidesi kaç lira Kütahya

Kütahya'da 400 gram sade pide 7 TL'den, 400 gram susalı pide 8 TL ve 400 gram yumurtalı susamlı pide 100 TL'den satılacak.

Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, "Yılbaşından bugüne yüzde yüzün üzerinde zamlarla karşılaştık. Un fiyatları, kasım ayından bu yana yüzde 140 oranın artış oldu. Akaryakıta yılbaşından bu yana yüzde 300, elektriğe yüzde 80 zam, doğalgaza yüzde 120 zam gledi. Maya fiyatları yüzde 120 arttı. Yağ ve susam fiyatları tavan yaptı. Genel olarak kaktığımız yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Yumurtanın fiyatı da aşırı derecede arttı. Askeri ücret yüzde 50 arttı. Ramazan ayı şimdiden hayırlı olsun. Pidemizi ramazan ayında halkımıza en güzel şekilde sunacağız" dedi.