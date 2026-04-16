Kütahya OSB’de hitabet eğitimi verildi!

Kütahya’da Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürülen eğitim çalışmaları, bu kez çalışanların hitabet gücünü ve kurumsal duruşunu geliştirmeye odaklandı.

Bu kapsamda OSB Akademi bünyesinde gerçekleştirilen "Topluluk Önünde Konuşma ve Hitabet" eğitimi, eğitmen Gözde Çetiner tarafından verildi. Eğitimde; profesyonellik ve kişisel imaj kavramı, kişisel kalite göstergeleri, marka imajını doğru yansıtma, sosyal davranış protokolleri ile profesyonel söylem ve eylemler gibi başlıklar ele alındı. Program kapsamında ayrıca uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirildi. Labirent uygulaması, "Alın Yazılarımız" oyunu ve 4 eylem çerçevesiyle yapılan aksiyon çalışmalarıyla katılımcıların aktif katılımı sağlandı.

Eğitim sürecinde teorik bilgilerin yanı sıra koçluk yöntemi, takım çalışmaları, beyin fırtınası ve interaktif paylaşımlar da yer aldı. Katılımcılar bu sayede kişisel imajlarını güçlendirme, etkili iletişim kurma ve topluluk önünde kendilerini daha doğru ifade edebilme konularında önemli kazanımlar elde etti.

Gözde Çetiner’in uygulama odaklı anlatımıyla zenginleşen eğitimde; profesyonel duruşun güçlendirilmesi, kurumsal temsiliyetin doğru yönetilmesi ve iletişimde fark oluşturan bir yaklaşım geliştirilmesi konularına özel vurgu yapıldı.

Eğitim sonunda yapılan değerlendirmelerde ise katılımcıların stres yönetimi, önyargılardan arınma, iç motivasyonu keşfetme, kendini ifade etme ve hitabet becerilerini geliştirme konularında daha bilinçli, özgüvenli ve etkili bir yaklaşım sergiledikleri gözlemlendi.