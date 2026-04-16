Nefes kesen manzara! O ilimizde günbatımını izlemek isteyenler sahile akın etti

Yazları Burhaniye Ören Mahallesinde oturduğunu anlatan Tuna, "Ben Burhaniye’yi çok seviyorum. Ama, Körfezin her yerine geziyoruz. Şimdi de Ayvalık’tayım, Burada manzara çok güzel. Aslında güneş herkese aynı doğup, herkese aynı batıyor. Ama bakmasını görmesini bilmek önemli. Bizler İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanlar olarak tabiattan doğadan maalesef uzağız. Koca koca binaların, araçların trafik çilesi içerisinde hep bir telaş içinde yaşarken aslında çok şey kaçırıyoruz. Edremit Körfezine geldiğimizde yeniden doğayı tabiatı keşfediyorum. Sanki buralarda güneş bir başka batıyor" dedi.