Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat
IHA Giriş Tarihi:

Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan bağışıklık sistemiyle ilgili net bilgiler paylaştı.

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Sık tekrarlayan enfeksiyonlar, bitmek bilmeyen yorgunluk ve geç iyileşen yaralar vücudunuzun bir imdat çağrısı olabilir. Modern yaşamın getirdiği yoğun stres, uykusuzluk ve dengesiz beslenme gibi faktörlerin bağışıklığın düşmesine neden olabileceğini belirten Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, yetişkinlerde yılda 5-6 kereden fazla görülen grip vakalarının derinlemesine araştırılması gerektiği konusunda uyardı.

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Güçlü bir bağışıklık sistemi, hastalıklara karşı vücudun en önemli savunma hattı ancak bazen yaşam tarzı alışkanlıkları, bazen de altta yatan gizli kronik rahatsızlıklar bu hattın kırılmasına neden olabiliyor. Vücudun savunma sisteminin neden zayıfladığına dair önemli bilgiler veren Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, sadece sık hastalanmanın değil, aynı zamanda açıklanamayan halsizlik ve stresin de bağışıklık üzerinde doğrudan belirleyici olabildiğini söyledi. Bağışıklık sisteminin zayıfladığını gösteren en önemli belirtileri sıralayan Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, "Sık sık hastalanma (üst solunum yolu enfeksiyonu, grip, ishal), enfeksiyonların uzun sürmesi ve ağır geçmesi, sürekli yorgunluk hali, yaraların geç iyileşmesi, sık uçuk çıkması sayılabilir. Bağışıklığı düşüren yaygın nedenler arasında stres uykusuzluk, yetersiz beslenme, vitamin mineral eksiklikleri, kronik hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar (kortizon, kemoterapi) sigara ve alkol tüketimi sayılabilir" dedi.

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Güçlü bir bağışıklıkta olmaması gereken durumları sıralayan Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, özellikle hastalıkların sık tekrar etmesi, uzun ve ağır seyretmesi gibi durumlarda altında yatan nedenlerin detaylıca araştırılması gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, "Kalabalık ve kapalı ortamlarda vakit geçirenler sık grip geçirebilir.

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Erişkinler yılda 2-4 kez, çocuklarda 6-8 kez geçirmek normal sayılabilir. Erişkinlerde yılda 5-6 kez grip oluyorsa, hastalık bitmeden tekrar başlıyorsa, uzun sürüyorsa ve ağır seyrediyorsa ve eşlik eden açıklanmayan kilo kaybı gece terlemeleri, lenf bezlerinde büyüme, aşırı halsizlik varsa mutlaka araştırılmalıdır" mesajını verdi.

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Öte yandan uzun süren halsizlik durumuna da açıklık getiren Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, "Uzun süren halsizlik durumunun en sık görülen nedenleri arasında anemi (kansızlık), tiroid hastalıkları, kronik enfeksiyonlar, metabolik hastalıklar, kalp ve akciğer hastalıkları, psikolojik nedenler sayılabilir. Bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar (HIV, kanser vs.) nedenler arasında görülebilir" dedi.

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Vitamin eksikliklerinin bağışıklık sistemini doğrudan etkilediğini dile getiren Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, "Bağışıklık sisteminin hücrelerinin üretimi, iletişimi ve mikroplarla ve hastalıklarla savaşması büyük ölçüde vitaminlere bağlıdır.

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Eksikliklerinde vücut savunması düşer ve iyileşme süresi uzar" diye konuştu. Vitamin eksikliğinin tespit edilmesi için uygulanan yöntemleri ele alan Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

"Tam kan sayımı, vitamin mineral düzeyleri, hasta değerlendirmesi sonrasında yapılacak ek testler (HIV, immünglobulinler, tümör markerları gibi) tanı konulmasında fayda sağlayabilir.

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Ayrıca stresin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği bilinen bir gerçek. Stres durumunda vücutta kortizol hormonu artar. Uzun süre yüksek kalması halinde bağışıklık hücrelerinin sayısının azalması, vücudun savunma mekanizmalarının yanıtının düşmesine neden olur.

Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat

Vücudun inflamasyon dengesi bozulur ve bağışıklık sistemi zayıflar." Güçlü bir bağışıklık için tavsiyelerde bulunan Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, "Sağlıklı ve dengeli beslenme, yeterli uyku, sıvı tüketimi ve mümkünse stresten uzak durmak bağışıklığı olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dün Şanlıurfa’da yaşanan lise saldırısının ardından bugün de Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydar Aliyev Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Or..
Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı
Gündem

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı

Milli iradeye karşı her fırsatta kin kusan vesayet artıkları yine sahneye çıktı. Eski asker Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden yaptığı pa..
Bakan Çiftçi: Kahramanmaş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Gündem

Bakan Çiftçi: Kahramanmaş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Bakan Çiftçi: Kahramanmaş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!
Sosyal Medya

Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!

Memleket Partisi serüvenini 24 Haziran 2025'te noktalayarak yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, siyaset gündemini sarsan açıklamalarına bi..
Galatasaray'da köstebek bulundu! Şok isim
Spor

Galatasaray'da köstebek bulundu! Şok isim

Galatasaray'da haftalardır aranan köstebek bulundu. Yönetim, taktik bilgileri ve ilk 11'i dışarı sızdırdığı iddia edilen kulüp çalışanının g..
Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar

Kahramanmaraş’taki okul katliamı üzerinden siyasi rant devşirmeye kalkan CHP’nin çakma bakanı Suat Özçağdaş, “Radikal İslamcı tipler yaratma..
