Yolun karşısına geçmek istemişti! Kazı anı kameraya yansıdı
Hatay Payas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, dönüş yapan otomobilin çarpmasıyla yaralandı.
Hatay’ın Payas ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, dönüş yapan otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza, Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına dönüş yapmak isteyen bir otomobil çarptı.
Anbean kameralara yansıyan kazada otomobilin çarpmasıyla kadın yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kütahya’daki motosiklet kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hafız genç hayatını kaybetti