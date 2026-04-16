Her türlü pislik dönüyor! Gençleri suça sürükleyen bataklık: Telegram!

Okullarda art arda yaşanan dehşet saldırılar, eğitim yuvalarını korku mekanlarına dönüştürürken; bu şiddetin organize kaynağı olan Telegram'daki "çete grupları" gerçeği tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Telegram üzerinden Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkında övgü dolu mesajlar paylaşan Telegram gruplarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Türkiye son 48 saatte önce Şanlıurfa daha sonra Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla sarsıldı.

Dün Siverek'te meydana gelen saldırıda, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski bir öğrencisi, okula av tüfeğiyle girip çevreye rastgele ateş açtı. Saldırgan, öğrencilerin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi yaraladı, ardından kendisini öldürdü.

Bugün de Onikişubat ilçesinde meydana gelen saldırıda biri öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı yoğun bakımda. Okul öğrencisi olan saldırgan ise intihar etti.

TELEGRAM'DA SKANDAL PAYLAŞIMLAR: SİYONİST REJİM DETAYI!

Okul saldırılarını gerçekleştiren saldırganların üye oldukları iddia edilen Telegram grubuna ait görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.

Siyonist rejim bayrağı altında örgütlenen ve 100 bin aktif üyesi olan grupta yapılan konuşmalarda, saldırganların övüldüğü; yeni saldırılar için konum ve tarih verildiği görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Elim saldırılara ilişkin şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve bu tür olayların normalleştirilmesine yönelik görüntüleri paylaşan ve yayan telegram gruplarına yönelik inceleme başlatıldı.

Telegram üzerinden örgütlenen provokatörlerin kimlik tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.

DİJİTAL BATAKLIK: TELEGRAM GRUPLARI

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, bu saldırıların bireysel birer öfke patlaması olmadığını, aksine dijital mecralarda kurgulanan bir "çeteleşme" kültürünün yansıması olduğunu gösteriyor. Özellikle Telegram gibi denetimin kısıtlı olduğu platformlarda kurulan gruplarda;

Şiddet vidoları övülüp teşvik ediliyor. Gençler, yaptıkları saldırıların videolarını bu gruplarda paylaşarak "statü" kazanmaya çalışıyor.

Okul içindeki tartışmalar bu gruplara taşınarak toplu saldırı planlarına dönüştürülüyor.

Dini, manevi değerlerden uzaklaşan gençler, "hiçlik" ve "kaos" temalı paylaşımlarla suça teşvik ediliyor.

EĞİTİM SADECE MÜFREDAT DEĞİLDİR

Uzmanlar, gençlerin bu karanlık yapılara kaymasının temel nedenini "manevi boşluk" ve "denetimsizlik" olarak açıklıyor. Aile bağlarının zayıflaması ve dijital dünyanın kontrolsüzce gençlerin eline bırakılması, dışlanmış hisseden gençleri bu sözde çetelerin kucağına itiyor.

Sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmayacağı bu süreçte, topyekûn bir seferberlik gerekiyor. Okullarda manevi rehberlik çalışmalarının artırılması, ailelerin çocuklarının dijital ayak izlerini takip etmesi ve bu suç odaklı Telegram gruplarına karşı siber suçlarla mücadelenin daha sert adımlar atması elzem olduğu vurgulanıyor.