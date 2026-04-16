Trump'ın son tehdidi o mu? Elektrik altyapısına saldırı her eve ateş topu

İran Savaşı'nda uzlaşma gelmeyince ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrik altyapılarına saldırı tehdidi yeniden gündemde.

Bu tehdidin nasıl büyük bir tehlike içerdiğinin anlaşılamadığını vurgulayan Elektronik Mühendisi Evren Yurttaş, "hem bilimsel hem şeytani bir plan olabilir" dedi.

"Hedef Her Eve Ateş Topu Yollamak Olabilir"

'Elektrik altyapısına saldırı' kavramının sadece elektrik üretimini ve dağıtımını durduran yönünün bulunmadığını söyleyen Yurttaş, "asıl tehlike, her evde bulunan prizlerin bir silaha dönüştürülme ihtimali olabilir" şeklinde konuştu.

"Ana nakil hatlarının kontrolü ele geçirilerek verilecek aşırı gerilimli elektrik, prizlerden kıvılcım hatta ateş çıkmasına sebep olabilir" diyen Evren Yurttaş, "Bir bomba, etki gücü kadar yeri tahrip eder. Oysa bu şekilde hedef alınan bölgedeki her evde yangın çıkma ihtimali var" dedi.

Aşırı Gerilimli Elektrik Savaş Yöntemi Mi Olacak?

Büyük şehirlerde zaman zaman elektrik akımlarının kontrol dışı yükseldiğini hatırlatan Elektronik Mühendisi Evren Yurttaş, "Aşırı gerilimle elektronik cihazların yandığını çok gördük. Bazen yangın çıktığına da şahit olduk. Ama bir ülke tarafından kontrollü bir savaş yöntemi olarak kullanılması belki de bir ilk olacak" şeklinde konuştu.

Zincirleme hasar mekanizmasına da dikkat çeken Yurttaş, "Özellikle aşırı gerilim sönümleyiciler, şebekede oluşan ani gerilimde darbe etkisini sınırlar. Fakat çoğu evde elektrik sönümleyici yok. Yani tehlike sadece İran'da değil Türkiye'de de büyük" dedi.