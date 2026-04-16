'ABD binlerce askeri bölgeye sevk ediyor!'

ABD’nin, İran ile yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması ihtimaline karşı Orta Doğu’ya ilerleyen günlerde binlerce ek asker göndermeyi planladığı bildirildi.

The Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin, İran'ı bir anlaşmaya zorlamaya çalışırken ateşkesin bozulması ihtimalini göz önünde bulundurarak "ek hava saldırıları veya kara operasyonları olasılığını değerlendirdiğini" vurguladı.

Bölgeye sevk edilecek askeri unsurlar

Söz konusu askeri gelişmeler hakkında isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan mevcut ve eski yetkililer, bölgeye yönlendirilen kuvvetler arasında 6 bin asker barındıran USS George H.W. Bush uçak gemisinin ve ona eşlik eden birkaç savaş gemisinin bulunduğunu ifade edildi.

Yetkililer, 3 gemiden oluşan Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nun ve bu gemilerde konuşlu 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'nden yaklaşık 4 bin 200 askerin daha ayın sonuna doğru Ortadoğu'ya ulaşmasının beklendiğini açıklandı.

Askeri yığınak ve bölgedeki toplam güç

Gazetenin haberinde, "Görünüşe göre, bu askeri takviye, 2 haftalık ateşkesin 22 Nisan'da sona ermesiyle birlikte, halihazırda Ortadoğu'da bulunan savaş gemileriyle birleşecek. Askerler, Pentagon'un İran'a karşı operasyonlarda yer aldığını belirttiği tahmini 50 bin personele katılacak" ifadesi kullanıldı.

Haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi 2 yetkilinin verdiği bilgide, USS George H.W. Bush gemisinin salı günü Güney Afrika yakınlarındaki Ümit Burnu'na yakın bir konumda olduğu, Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nun ise geçen hafta Hawaii'den ayrıldığı ve birkaç hafta içinde bölgeye ulaşabileceği detaylarına yer verildi.