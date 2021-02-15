  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Kütahya okullar tatil mi? Kütahya yüz yüze eğitim iptal mi?
Eğitim

Kütahya okullar tatil mi? Kütahya yüz yüze eğitim iptal mi?

Kütahya kar tatili var mı? 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında yüz yüze eğitime başlanacak. Ancak kar yağışının etkili olduğu şehirlerde yaşayan öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki, Kütahya’da okullar tatil mi? Kütahya yüz yüze eğitim ne zaman? Canlı ders olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 00:31:00 -
Kütahya okullar tatil mi? Kütahya yüz yüze eğitim iptal mi?

Yüz yüze eğitim iptal mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Köy okulları, anaokullarında eğitim 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze olarak başlayacaktı. Ancak kar yağışının etkili olduğu bazı şehirlerde eğitime ara verildi. Peki, Kütahya’da okullar tatil mi?

Kütahya okullar tatil mi? Kütahya yüz yüze eğitim iptal mi?

Kütahya Valisi Ali Çelik, yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiğini bildirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir” ifadelerini kullandı.

Yarın okul var mı? Hangi illerde okullar kar tatili
Yarın okul var mı? Hangi illerde okullar kar tatili

Eğitim

Yarın okul var mı? Hangi illerde okullar kar tatili

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi
Gündem

Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi

Afyonkarahisar'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 kişi tarafından tehdit edildiğini söy..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları sesini yükseltti! ‘Eğer bu olursa dizi final yapar’
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları sesini yükseltti! ‘Eğer bu olursa dizi final yapar’

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hayranları 182.bölümün fragmanında Alparslan karakterinin durumuna ilişkin sosyal medyada yorum yağdırd..
İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü
Dünya

İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının sürmesi ve koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle 34 haftadır pr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay