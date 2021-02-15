Yüz yüze eğitim iptal mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Köy okulları, anaokullarında eğitim 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze olarak başlayacaktı. Ancak kar yağışının etkili olduğu bazı şehirlerde eğitime ara verildi. Peki, Kütahya’da okullar tatil mi?

Kütahya okullar tatil mi? Kütahya yüz yüze eğitim iptal mi?

Kütahya Valisi Ali Çelik, yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiğini bildirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir” ifadelerini kullandı.